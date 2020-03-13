В Радомышле провели дезинфекцию помещений, где побывала умершая от коронавируса

Спасатели обработали помещение церкви и автовокзала в Радомышле

В Житомирской области спасатели провели дезинфекцию помещений, в которых побывала женщина, умершая от коронавируса в Радомышле.

Как сообщил руководитель областной государственной администрации Виталий Бунечко, соответствующее решение было принято в ходе заседания оперативного штаба.

"Была проведена дезинфекция двух помещений, где находилась инфицированная коронавирусом", – говорится в сообщении.

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Также он опубликовал видео процесса обработки автовокзала в Радомышле и церкви, которая находится на улице Большой Житомирской.

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Напомним, что умершей женщине из Радомышля был 71 год, пенсионерку госпитализировали 12 марта в тяжелом состоянии. Позже врачи сообщили, что ее состояние ухудшилось и было решено подключить женщину к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи отметили, что пациентка слишком поздно обратилась за помощью и спасти ее не удалось, несмотря на усилия медиков.

Также мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей.

Напомним, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение.

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