В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики

В Калиновском районе Винницкой области за сутки коронавирус COVID-19 подтвердили у 34 человек. Большинство инфицированных оказались медиками, сообщили в местной райадминистрации.
"В Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Большинство больных находятся на самоизоляции дома", – говорится в сообщении.
Среди инфицированных – 26 медицинских работников. Но среди медицинского персонала инфекционного отделения зараженных нет. Отметим, что первая пациентка, у которой обнаружили вирус, сейчас находится в тяжелом состоянии.
Всего с начала эпидемии в областном лабораторном центре МЗ проверили 152 анализов на коронавирус. Всех "контактных" и очаг вспышки сейчас устанавливают.
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал тревожное заявление о распространении коронавируса в Украине. По его словам, COVID-19 может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически.
А тем временем федеральные власти США выдали разрешение на начало клинических испытаний второй вакцины от коронавируса.
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