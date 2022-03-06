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В результате вражеского обстрела Мариуполя ранены тысячи человек — мэр города

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 марта, 03:56
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Российские оккупанты стреляют по гражданским
Оккупанты уничтожают население/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты уничтожают население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко высказался о количестве жертвв результате атаки российских оккупантов на город. Агрессия не прекращается уже шестые сутки.

Об этом говорится в его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Как рассказал Бойченко, если в первые пять дней войны в Мариуполе раненые и убитые "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.

"Убитых подсчитать, к сожалению, очень сложно. Не хотелось бы, знаете ли, говорить о такой страшной войне и таких страшных цифрах, но они действительно ужасают... Почему невозможно подсчитать? Шестой день не прекращаются авиаудары, не прекращается артобстрел. Даже нет возможности выйти и посмотреть на тех людей, которые тебе дороги. К примеру, я посылал наших работников ГСЧС, чтобы они проверили, как там моя бабушка, как там моя мама, как там мой брат с семьей, которые сидят в подвале 10-е сутки", — рассказал Бойченко.

Ситуация в Украине 6 марта

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