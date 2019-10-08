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В роддоме Александрии чуть не погиб младенец: появились подробности

8 октября, 12:26

На кровать ребенка упал стеклянный плафон

В Александрии Кировоградской области в роддоме произошло чрезвычайное происшествие – в одной из палат плафон упал прямо на кроватку малыша. Люстра оторвалась внезапно и от удара об люльку разбилась вдребезги. К счастью, ребенок не пострадал. Новорожденную девочку, которая лежала в этой кроватке, мать взяла на руки за минуту до падения плафона, чтобы покормить.

Корреспонденты "Сегодня" уже отправились в Александрию выяснять, в каком состоянии остальные светильники в больнице и есть ли опасность для других младенцев.

Напомним, недавно в Луцке открылся центр помощи новорожденным "Колыбель надежды", который будет работать на базе областного перинатального центра.

А в Одессе в детской городской клинической больнице № 3 в Суворовском районе, родильном доме №7 в Киевском районе, а также в роддоме № 1 в Приморском районе открыли "окна жизни", где спасают детей, от которых отказались родители. Благодаря такому "окну жизни" во Львове удалось спасти малыша. Ему было всего три недели от рождения.

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Источник: Сегодня

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