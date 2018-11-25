В Ровенской области авто слетело с моста в водоем: погибли два человека

В результате ДТП еще один человек был травмирован

В Дубровицком районе Ровенской области в результате падения автомобиля с моста в водоем погибли два человека, еще один был травмирован, сообщил отдел коммуникации полиции области.

Инцидент произошел сегодня, 25 ноября, около 13 часов. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль слетел с моста и упал в водоем.

В настоящее время полицейские устанавливают личности погибших. На месте происшествия работают следователи, эксперты и спасатели.

"Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными на дорогах из-за резкого ухудшения погодных условий", – отмечено в сообщении.

Напомним, что уже сегодня в Житомире из-за гололеда образовался транспортный коллапс.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.



