В Ровенской области авто слетело с моста в водоем: погибли два человека
В результате ДТП еще один человек был травмирован
В Дубровицком районе Ровенской области в результате падения автомобиля с моста в водоем погибли два человека, еще один был травмирован, сообщил отдел коммуникации полиции области.
Инцидент произошел сегодня, 25 ноября, около 13 часов. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль слетел с моста и упал в водоем.
В настоящее время полицейские устанавливают личности погибших. На месте происшествия работают следователи, эксперты и спасатели.
"Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными на дорогах из-за резкого ухудшения погодных условий", – отмечено в сообщении.
Напомним, что уже сегодня в Житомире из-за гололеда образовался транспортный коллапс.
Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.