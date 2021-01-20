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В Ровенской области горел бензовоз (фото)

20 января, 15:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

К счастью, никто не пострадал

В Ровенской области на автодороге Городище – Ровно – Староконстантинов произошло возгорание автоцистерны с бензином.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, возгорание произошло 20 января в 9:43 вблизи села Александрия. Емкость автоцистерны составляет 16 м. куб.

В 10:17 пожар был локализован, а в 10:30 ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара привлекались 18 человек и 4 единицы техники, из них от ГСЧС 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

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Ранее мы сообщали, что в Запорожской области произошло столкновение двух автомобилей, после которого одна из машин загорелась. В результате два человека погибли в огне.

Также напомним, в Киеве на ходу вспыхнул Merсedes и сгорела машина возле больницы. Причины возникновения обоих пожаров сейчас устанавливают правоохранительные органы. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии. В результате погибли два человека.

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спасатели пожар бензовоз ГСЧС Ровенская область
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