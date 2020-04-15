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В Ровенской области коронавирусом инфицировалось руководство района и главврач

15 апреля, 10:01

Татьяна Власенко

Зараженные находятся на самоизоляции

В поселке городского типа Рокитное Ровенской области коронавирусом инфицировались глава местной администрации, председатель горсовета и главврач. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Рокитницкой районной государственной администрации Виктор Минич.

"Эпидемия коронавируса продолжает распространяться. К сожалению, положительные ПЦР-тесты подтвердились у меня, председателя райсовета Анатолия Кинчура и главного врача нашей ЦРБ Олега Костюка", – написал Минич.

По словам чиновника, все инфицированные чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное.

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"До полного выздоровления будем находиться на изоляции. Эпидемиологическая служба принимает все необходимые меры. Помещение райгосадминистрации и райсовета дезинфицируют", – рассказал Минич.

Он также отметил, что будет работать в удаленном режиме из дома, координировать работу районного штаба по противодействию коронавирусу.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 15 апреля в Украине официально подтверждено 3764 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено рекордных392 новых случая инфицирования.

А в Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице на коронавирусную инфекцию проверили пациентов с пневмониями. У многих из них обнаружили COVID-19.

О том, как будет развиваться коронавирус и когда эпидемия пойдет на спад – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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