Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

В Ровенской области учитель развращал 10-летнюю девочку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 октября, 13:25
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Переписку с учителем увидела мама девочки
Девочка пока не ходит в школу / Коллаж "Сегодня"
Девочка пока не ходит в школу / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области осудили учителя танцев, который присылал изображение своего полового органа молодой ученицы. Учитель должен оплатить ребенку 100 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен судебных издержек.

Об этом пишет ТСН.

Что случилось

Мужчина работал хореографом. Он присылал 10-летней девочке фото своего полового органа и обнаженного тела. Также он просил ребенка сбросить ему свои интимные фото. Девочка так и сделала. Переписку между учителем и ребенком увидела мать потерпевшей и обратилась в полицию.

Писал и сестре

Старшая сестра 10-летней девочки познакомилась с учителем танцев, когда забирала ее из кружка. Она общалась с мужчиной в соцсетях, но прекратила переписку после того, как он стал посылать ей фото своего полового органа и видео с мастурбацией.

Боялась рассказать

Девочка рассказала, что действительно переписывалась со своим учителем танцев. Однако она боялась об этом кому-то рассказать, чтобы мужчина не показал ее фотографий. Сейчас ребенок боится ходить в школу и посещать кружки.

Признал вину

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Мужчина понимал, что он переписывается с малолетним ребенком, но не прекратил этого и продолжил общаться с 10-летней девочкой, требуя от нее интимных фото.

Наказание

Суд признал учителя виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы и запретил три года заниматься педагогической деятельностью. Однако реальный приговор суд заменил на три года испытательного срока.

Учитель должен оплатить ребенку 100 тысяч гривен моральной компенсации и 20 тысяч гривен судебных издержек.

Жертвы насилия

За последний год 25% детей в Украине хоть раз попадали в ситуацию сексуального насилия или сексуальной эксплуатации. Такие результаты показали опросы 4700 детей в возрасте от 6-17 лет.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Вакцинация
По состоянию на 6 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
5 942 170
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 360 200
Всего введенных доз 13 302 370
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Джей Ло в новой рекламной кампании Coach
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять