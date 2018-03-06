В Ровенской области водитель пробил колесо и остался без прав

Автомобилист хотел, чтобы составили предписание для дорожников, а патрульные составили протокол на него самого

Скандал с дорожниками и полицией разгорелся в Ровенской области: водитель на трассе пробил шину, вызвал патрульных, чтобы те составили предписание дорожной службе – но полицейские составили протокол на автомобилиста. Почему так произошло, и есть ли у водителя шанс получить компенсацию, разбирались журналисты "Сегодня".

Юрий Гриневич рассказал, что повредил на этой трассе щину не впервые, но в этот раз решил не оставлять все, как есть, и вызвал патрульных – хотел, чтобы составили предписание для дорожников, а патрульные составили протокол на него самого, изъяв у водителя права.

В полиции уверяют, что действовали по закону: составили протокол о совершении ДТП, ведь водитель не выбрал безопасную скорость и не следил за дорожной обстановкой. В таких случаях, как заверили в полиции, они имеют полное право изымать водительское удостоверение.

Вместе с тем, предписание от полиции получила и дорожная служба – и уже на следущий день яму засыпали. В облавтодоре уверяют, что сработали очень оперативно, ведь на ремонт выбоин по закону имеют неделю. Виновными в том, что произошло с Юрием, дороники при этом себя не считают.

Если такая ситуация произошла, юристы советуют водителям все фиксировать на мобильный телефон, собирать данные о затратах на ремонт автомобиля, а затем самостоятельно подавать на дорожников иск – и Юрий намерен поступить именно так

Точку в конфликте поставит суд. Водитель намерен требовать от дорожной службы компенсации за пробитую шину, а от полиции – вернуть права.

Напомним, на трассе Киев – Чоп пьяный водитель устроил "огненное" ДТП: машина столкнулась с попутным автомобилем, слетела с дороги и загорелась.

Также в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.