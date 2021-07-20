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В Ровно произошел взрыв на заводе по производству азотных удобрений (видео)

20 июля 2021 18:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Сети свидетели публикуют видео и снимки события. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети свидетели публикуют видео и снимки события. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно произошел взрыв на заводе "Азотный". Над заводом образовалось огромное оранжевое облако, которое разносит ветер.

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Об этом сообщает сайт Чарівне.інфо.

Представитель ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области Дмитрий Мельник сообщил, что никто не пострадал. Сейчас службы ликвидируют последствия взрыва.

"Прошу не паниковать. Ничего серьезного не произошло, угрозы выбросы не несут. Экоинспекция возьмет воздух на пробы и сообщит результаты в ближайшее время", – отметил Мельник.

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Завод после взрыва. Фото: Чарівне.інфо

Завод после взрыва. Фото: Чарівне.інфо

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Однако, в Сети местных просят на всякий случай закрыть окна.

Отметим, что "Ровноазот" – один из крупнейших заводов химической промышленности Украины.

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