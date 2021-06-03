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В Ровно внедорожник на огромной скорости смял такси: момент аварии попал на видео

3 июня, 00:20

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Пострадали четыре человека, в том числе пешеход, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели

В Ровно внедорожник на огромной скорости протаранил такси. В результате ДТП пострадали четыре человека, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели.

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Об этом сообщили в ГСЧС.

Авария произошла на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского около 21:30.

ДТП в Ровно
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ДТП в Ровно / Фото: ГСЧС

Водитель внедорожника Skoda летел на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль такси Uklon, практически смяв его.

В тренде

В результате столкновения пострадали четыре человека, среди которых один пешеход, а водителя такси зажало в автомобиле и его пришлось доставать спасателям.

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Напомним, накануне в Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое в результате столкновения автомобиля Toyota Hilux под управлением 52-летнего мужчины и автомобиля Daewoo Lanos, который двигался во встречном направлении, погибли трое человек.

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