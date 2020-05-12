В Ровно вспышка коронавируса произошла на телевидении

В Ровно, где ранее женщина с COVID-19 преждевременно родила ребенка, коронавирусом заразились журналисты. В частности, с 12 мая все работники ровенского филиала "Общественного" перешли на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба СМИ.

Отмечается, что COVID-19 уже подтвердили в нескольких сотрудников медиа.

"Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%", – рассказала менеджер ровенского филиала "Общественного" Людмила Хома.

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В помещениях редакции была проведена дезинфекция. Все коллеги, которые контактировали с инфицированными, как журналисты, так и технический персонал, находятся на самоизоляции.

Отмечается, что после вспышки коронавируса в редакции команда UA: РОВНО продолжит свою работу дистанционно.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Закарпатской области вспышка коронавируса произошла в школе-интернате. Там заразились 13 детей. Инфицированных, чтобы избежать распространения инфекции, госпитализировали в областную детскую больницу, там за ними наблюдают медики.

Растет количество заболевших и в Черновицкой области. Там, COVID-19 подтвердили уже 2396 человек.

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