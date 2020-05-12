Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Ровно вспышка коронавируса произошла на телевидении

12 мая, 11:57

Татьяна Власенко

Заразились журналисты "Общественного"

В Ровно, где ранее женщина с COVID-19 преждевременно родила ребенка, коронавирусом заразились журналисты. В частности, с 12 мая все работники ровенского филиала "Общественного" перешли на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба СМИ.

Отмечается, что COVID-19 уже подтвердили в нескольких сотрудников медиа.

"Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%", – рассказала менеджер ровенского филиала "Общественного" Людмила Хома.

Реклама

В помещениях редакции была проведена дезинфекция. Все коллеги, которые контактировали с инфицированными, как журналисты, так и технический персонал, находятся на самоизоляции.

Отмечается, что после вспышки коронавируса в редакции команда UA: РОВНО продолжит свою работу дистанционно.

В тренде
На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Как сообщал сайт "Сегодня", в Закарпатской области вспышка коронавируса произошла в школе-интернате. Там заразились 13 детей. Инфицированных, чтобы избежать распространения инфекции, госпитализировали в областную детскую больницу, там за ними наблюдают медики.

Растет количество заболевших и в Черновицкой области. Там, COVID-19 подтвердили уже 2396 человек.

Реклама

О том, как Исландия победила коронавирус – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

журналисты эпидемия Ровно коронавирус пандемия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 12 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 12 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 12 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 12 мая и все подробности из регионовУкраина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причинаДругие регионы
Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт
Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт "нарушителю" карантинаДругие регионы
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина
В Николаеве из-за карантина произошла трагедия
В Николаеве из-за карантина произошла трагедияДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...