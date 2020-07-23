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В селе под Полтавой рассказали, где может прятаться "террорист"

23 июля, 20:19

Игорь Серов , Елена Кузьмич

Жители без лишней надобности не выходят на улицу

В селе Великий Байрак, где "полтавский террорист" бросил авто и скрылся, сайту "Сегодня" рассказали об обстановке.

"Сразу после того, как нам позвонил участковый полицейский и рассказал об опасности, мы предупредили всех наших жителей, чтобы они без лишней необходимости не выходили на улицу, – рассказал нам поселковый председатель Анатолий Пугач. – Поначалу, конечно, у людей был страх, над селом летает вертолет, полиция прочесывает местность. Сейчас страх более или менее прошел".

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По словам местных жителей, "террорист" может прятаться на полях, где еще не убрали кукурузу и подсолнечник.

Мы разыскали одну из знакомых "полтавского террориста" Романа Скрыпника.

"Я знаю его соседа, жил невдалеке от нас с родителями, женой и ребенком. Хоть и близко мы не общались, но он мне казался странным из-за своих непонятных шуток", – рассказала нам его бывшая соседка.

Напомним, что на поиски "полтавского террориста" подняли силовиков и спецоперация продолжается.

Ранее мы сообщали, что "полтавский террорист" захватил в заложники полицейского. Копа обменяли на начальника управления уголовного розыска ГУ НП в Полтавской области полковника полиции Шияна. С ним преступник уехал в автомобиле, который ему оставили силовики. Потом "полтавский террорист" отпустил заложника и сбежал.

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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Полтава террористы заложник полицейские

Источник: Сегодня

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