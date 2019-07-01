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В селе под Полтавой разгорелся "похоронный" скандал

1 июля, 14:42

Местные обвиняют в нехватке мест на кладбище чиновников


В селе Семьяновка в Полтавской области на кладбище позволяют хоронить жителей областного центра. Теперь для умерших селян места уже не хватает, а местные обвиняют во всем чиновников. В конфликте разбиралась журналисты "Сегодня".

Недавно в семье местной жительницы Натальи Бабенко недавно случилось горе – умерли мать и тетя. Когда пришло время их хоронить, на сельском кладбище не смогли найти места. Как выяснилось, эти участки на кладбище в сельсовете пообещали другим людям.

Крестьяне жалуются: участки на кладбище местные чиновники раздают жителям соседней Полтавы, потому что на городском кладбище их негде хоронить. В сельсовете уверяют, что законов не нарушают. Разрешение на захоронение выдают только местным и тем, кто прячет близких родственников, которые длительное время не проживали в деревне.

"Все захоронения, на которые были предоставлены разрешения, они соответствуют этим критериям. По каждому человеку, по каждому заявлению, я могу все это доказывать, рассказывать", – рассказал "Сегодня" местный сельский голова Андрей Щедрик.

Жителям Семьяновки чиновники обещают увеличить площадь для захоронений. Для этого перекопают заброшенные могилы на старом кладбище, на которые уже десятилетиями никто не приходит.

Ранее мы писали, что еще пару лет назад в мире начали набирать популярность так называемые "зеленые кладбища", где все, что напоминает о могиле – дерево, камень или деревянная табличка с именами погибших.

Также мы сообщали, что в прошлом году украинский Кабмин предложил хоронить украинцев не только на кладбищах, которых не хватает, но и на открытых территориях: в парках, скверах и даже лесопарках. 

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Тег скандал, Полтава, похороны, место, Полтавская область

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