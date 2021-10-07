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В семье мальчика с полиомиелитом еще шестеро больных: в каком состоянии дети

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 октября, 13:49
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Полиомиелит могут подхватить как дети, так и взрослые
Родители не вакцинировали ребенка / Коллаж "Сегодня"
Родители не вакцинировали ребенка / Коллаж "Сегодня"

Мальчик с Ровенской области, у которого подтвердили полиомиелит, сейчас не встает на ноги, сообщили врачи. Опасным вирусом успели заразиться и другие члены семьи.

Об этом пишет ТСН.

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Детали

Малыш воспитывается в семье, где десять детей. Когда он попал в больницу, ноги уже были слабы. Впоследствии диагноз подтвердили.

Ребенок не вакцинирован, родители сознательно отказывались от обязательных прививок по религиозным соображениям.

Еще больные

При обследовании семьи вирус обнаружили еще у шести детей, но пареза конечностей у них нет.

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Сейчас специалисты проводят эпидрасследование, ведь полиомиелит – вирусная инфекция. Его могут подхватить как дети, так и взрослые – чаще через грязные руки, пищу и воду. Болезнь способна поражать центральную нервную систему и приводить к параличу. И эти процессы, несмотря на лечение, необратимы.

Симптомы полиомиелита

  • Никаких симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
  • Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.
  • Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

При выздоровлении после полиомиелита нервы и мышцы не восстанавливаются.

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