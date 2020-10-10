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В Северодонецке ночью обнаружили два трупа: полиция ищет свидетелей

10 октября, 19:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Полиция проводит следственные мероприятия

В Северодонецке в субботу, 10 октября, на ул. Федоренко, 10 с телесными повреждениями обнаружен труп 68-летней женщины и на пр. Химиков, 46А обнаружен труп 24-летнего мужчины.

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Об этом сообщает Татьяна Погукай в Facebook.

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"Полиция проводит неотложные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в рамках открытых уголовных производств по ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины", – пишет в сообщении Погукай.

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Фото: Татьяна Погукай/Facebook

Полиция обращается к возможным свидетелям с просьбой сообщить об этом по телефонам: 102 или 063-712-83-67. А также к водителям чьи транспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые 9 и 10 октября проезжали рядом с местами преступлений в промежуток времени с 23.00 до 02.30.

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Напомним, в Киеве раскрыли убийство пенсионера, голову которого нашли в заливе. В феврале этого года в заливе Собачье Устье местные жители обнаружили пакет с головой внутри.

Ранее мы писали о том, что жена знаменитого футболиста за 10 млн заказала убийство мужаради наследства. В последний момент киллер все рассказал представителям футболиста.

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убийство полиция Северодонецк Татьяна Погукай

Источник: Сегодня

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