В школе Черкасс установили систему, проверяющую температуру и маски у детей. Как она работает

Программа пропускает в учреждение только "своих" – тех, кто внесен в базу. Что еще может новая система безопасности

В Черкассах в гимназии №9 оборудовали видеосистему, которая проверяет, нет ли у ребенка повышенной температуры и надел ли он маску. Выявить сможет и тех, кому вход в школу запрещен.

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"Сегодня" видели, как работает устройство.

Основа устройства – тепловизор, дополнительно там есть две камеры, которые создают 3Д-карты лица человека. Также есть отдельные датчики – это датчик освещенности и микрофон.

Видео: Сегодня

Борис Ховряк – администратор системы. Предлагает "Сегодня" проверить, как она работает. Сначала устройство не пропустило журналистку, ведь ее нет в списке.

Чтобы запомнить нового человека, сначала камера сканирует лицо без маски. Но потом узнает "своих" даже в маске: по бровям, глазам и переносице.

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Систему пока установили только в одной гимназии. Выбрали именно ее, потому что администрация активно внедряет все инновации. Насколько новинка полезна – еще не оценили. Из-за длительного дистанционного обучения программа пока работает в тестовом режиме.

"Есть там ряд, конечно, еще функций, которые не подключены. В частности, допуск по отпечатку пальца, подключение электронного замка двери, но пока что это в перспективе", – сказал замдиректора Анатолий Крат.

Всего из областного бюджета выделили 800 тысяч гривен. Стоимость одного такого прибора – 63 тысячи.

Если тестирование системы в гимназии будет успешным – такие устройства до 1 сентября установят еще в 23 школах области.

Напомним, в мессенджере Telegram обнаружили чат "Колумбайн – возрождение", где школьников призывали к совершению преступлений.

Кроме того, в школе Луганской области дети устроили резню.