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В школе Чернигова распылили газ: в больницу попали девять учеников

11 октября, 12:29

Пострадавшими оказались дети в возрасте от 12 до 14 лет

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В черниговской школе №21 распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако девять учеников попали доставили в больницу. Информация об инциденте поступила спасателям около 9:35, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"По состоянию на 10:45, в больницу доставлены девять учеников в возрасте от 12 до 14 лет. Окончательный диагноз и состояние пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Напомним, ранее в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.

Кроме этого, мы сообщали, что одесситу, который брызнул в лицо полицейским из баллончика, грозит до пяти лет лишения свободы. Как сообщили в ГУНП, 29-летний мужчина пытался помешать проведению санкционированного обыска в доме своих родителей. Пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Также мы сообщали о том, что полиция Черкасской области начала уголовное производство по факту распыления газового баллончика в городской гимназии. Накануне спасателям поступило сообщение о том, что в раздевалке Черкасской гимназии №1 распылили неизвестное вещество. В результате 68 детей попали в больницу с признаками отравления.

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Источник: Сегодня

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