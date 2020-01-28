В Шостке простились с "киборгом", погибшим в зоне ООС

На Сумщине объявили траур и простились с погибшим на Донбассе солдатом

В Сумской области 28 января в Шостке простились с Антоном Хобой – уроженцем города, который погиб на Донбассе в районе поселка Северное, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

В мэрии Шостки день похорон объявили траурным, "в связи с гибелью защитника Украины, командира инженерно-саперного отделения, старшего сержанта Хобы Антона Владимировича".

"На зданиях предприятий, учреждений, организаций города приспустили Государственный Флаг Украины с траурными лентами. Было ограничено использование музыки и проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Антон Хоба в 2010 году окончил Шосткинский профессиональный лицей, а в июне 2014 года отправился на фронт и подписал контракт с 91-м отдельным полком оперативного обеспечения.

С 12 сентября по 2 ноября 2014 года прошел свою первую ротацию – в районе города Дебальцево. В декабре 2014 года выехал в район Донецкого аэропорта с группой добровольцев полка, с 15 декабря выполнял задания непосредственно в аэропорту.

Вернувшись с фронта был активным участником общественного объединения "Братство", принимал участие в патриотическом воспитании молодежи.

Как сообщал сайт "Сегодня", военнослужащий Объединенных сил Антон Хоба погиб 26 января.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память двух военных, погибших на Донбассе. Также глава государства отметил, что нужно прилагать еще больше усилий для завершения войны.

В то же время в регионе не прекращаются вражеские обстрелы. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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