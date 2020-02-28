В Шостке простились с воином, который погиб на Донбассе: видео

В городе Шостка Сумской области состоялась церемония прощания с Дмитрием Гринем – уроженцем города, который погиб на Донбассе.

Как написал мэр Шостки Николай Нога в своем Facebook, траурные мероприятия начались в 11:30 с церемонии прощания в Центре культуры.

Позже состоялась церковная панихида, а в 13:00 – траурное шествие.

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Стоит напомнить, что Дмитрий Гринь родился в 1992 году и был призван на воинскую службу в сентябре 2014 года. Занимал пост старшего водителя мотопехотного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады.

Боец погиб 26 февраля 2020 года в районе Майорска, Донецкой области – он подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

Напомним, что 27 февраля на Донбассе под вражескими обстрелами погиб один боец Вооруженных сил Украины, еще один был ранен.

За день до этого, 26 февраля, ВСУ также понесли потери – в день, когда погиб Дмитрий Гринь, были ранены еще двое украинских бойцов.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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