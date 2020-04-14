Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Шостке выпал весенний снег: красивые фото и видео

14 апреля, 17:35

Руслан Ровик

В середине апреля на город в Сумской области обрушился снег

После обильного снегопада, который прошел в Карпатах, апрельский снег выпал и в Сумской области – жители Шостки показали улицы своего города во время весенней стихии.

Фото и видео горожане выкладывали в социальных сетях – на опубликованных кадрах можно увидеть, как на уже зазеленевшие газоны опускается снег, который сразу же тает, опускаясь на землю.

При этом многие удивлялись тому, что снегопад начался в середине весны, когда люди уже начали готовиться к майскому теплу и яркому солнцу.

Реклама

Город, расположенный недалеко от границы с Россией, стал еще одним "пунктом" остановки для холодного фронта, который шел с западных областей страны.

Снегопад был настолько зрелищным, что горожане не стали сдерживаться и охотно снимали происходящее на видео.

В тренде
На Донбассе боевики устроили восемь обстрелов: ВСУ понесли потери

Также мы сообщали, что в нескольких районах Киева, а также в пригородах столицы выпал мокрый снег.

Стоит добавить, что, по данным синоптиков, в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

снег снегопад Шостка сумская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 14 апреляУкраина
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медики
В райцентре на Винничине за сутки нашли более 30 зараженных коронавирусом: почти все – медикиДругие регионы
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 14 апреля и все подробности из регионовУкраина
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробности
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса: подробностиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...