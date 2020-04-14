В Шостке выпал весенний снег: красивые фото и видео

В середине апреля на город в Сумской области обрушился снег

После обильного снегопада, который прошел в Карпатах, апрельский снег выпал и в Сумской области – жители Шостки показали улицы своего города во время весенней стихии.

Фото и видео горожане выкладывали в социальных сетях – на опубликованных кадрах можно увидеть, как на уже зазеленевшие газоны опускается снег, который сразу же тает, опускаясь на землю.

При этом многие удивлялись тому, что снегопад начался в середине весны, когда люди уже начали готовиться к майскому теплу и яркому солнцу.

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Город, расположенный недалеко от границы с Россией, стал еще одним "пунктом" остановки для холодного фронта, который шел с западных областей страны.

Снегопад был настолько зрелищным, что горожане не стали сдерживаться и охотно снимали происходящее на видео.

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Также мы сообщали, что в нескольких районах Киева, а также в пригородах столицы выпал мокрый снег.

Стоит добавить, что, по данным синоптиков, в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий, а также сильные порывы ветра – 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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