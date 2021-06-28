В Скадовске лошадь перекрасили в зебру и заставляли катать отдыхающих в жару – фото

В Скадовске Херсонской области владельцы лошади перекрасили животное в зебру и вывели на пляж в жару. В Сети люди возмущены таким способом заработка.
Об этом пишет Telegram-канал "Ху*вый Херсон".
На опубликованных фото видно, что на лошади катают детей на берегу моря. Животное настолько реалистично разрисовали, что некоторые даже усомнились в том, что это лошадь, а не настоящая зебра.
Фото: коллаж "Сегодня"
В комментариях пользователи пишут, что хозяева лошади издеваются над животным: "Пускай на своих горбах катают людей", "Где-то в параллельной вселенной родители маленьких детей катают на себе зебр", "Это кошмар... как и обезьянки и пони".
Напомним, ранее в Житомире местный житель выбросил щенка с третьего этажа. Животное пытались спасти ветеринары, но оно погибло.
Кроме того, на Волыни разгорелся скандал с пограничниками, которые издевались над диким животным и снимали все на видео.
Смотрите другие новости Украины и мира в последнем выпуске "Сегодня":