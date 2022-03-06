В случае, если РФ начнет обстрелы: во Львове вынесли из храма и спрятали ценное распятие

Последний раз такое делали во время Второй мировой войны

Во Львове решили спрятать ценное распятие/Фото: Андре Луис Алвес, коллаж: "Сегодня"

5 марта во Львове сняли и спрятали ценное распятие, которое стояло в Армянском соборе. В последний раз его снимали во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание "Кредо".

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"В 2012 году алтарь "Голгота" реставрировали в течение полугода. Теперь пора позаботиться о его спасении. Также спрятано другие культурные ценности храма", — говорится в сообщении.

Кроме того, во Львове демонтировали другие памятники, а некоторые завернули в пленку, чтобы уберечь от повреждений.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже уничтожены. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под контролем. Народ Украины не отдаст ни пяди своей земли оккупантам. Враг понесет наказание за содеянное.