В Смеле 80 тысяч жителей остаются без отопления

Несмотря на похолодание, в Смеле отопления пока не включили

Около 80 тысяч жителей города Смела в Черкасской области замерзают без тепла – там до сих пор не включили отопление, даже в больницах, детских садах и школах.

Более того, чиновники даже не берутся прогнозировать, когда батареи станут теплыми. С 12 ноября в городе будет введено чрезвычайное положение, учебные заведения закроют на неопределенное время.

Такое положение создалось из-за многомилионных долгов бывшего поставщика газа, компании "Энергоинвест". Смеляне готовятся прийти на вече, на котором будут требовать от городской власти отчета – что она делает для начала отопительного сезона.

"Официально мы сейчас подали все документы на чрезвычайное положение по всей вертикали, и в Черкассы, и в областную администрацию, и в Кабмин подаются письма о введении чрезвычайного положения в нашем городе", – заявил активист Алексей Цибко.

Как сообщалось, в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, на сколько могут вырасти тарифы на газ и отопление в Украине.