В смертельном ДТП в Сумской области погибла целая семья

Фото: Нацполиции в Сумской области

На Сумщине в дорожно-транспортном происшествии три человека погибли, еще два были травмированы.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение о ДТП поступило в полицию от бригады скорой помощи 9 августа в 18:52.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа, руководство ГУ НП.

"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Mercedes Vito, за рулем которого был житель г. Ромны Сумской области, 1983 года рождения. Он и его пассажир с многочисленными травмами были доставлены в больницу. Три человека, которые были в другом автомобиле – ZAZ Lanos, погибли. Это водитель, 1971 г. р., мужчина 1940 г. р. и женщина 1946 г.р. Все жертвы – жители города Ахтырка Сумской области", – отметила Биганова.

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По ее информации, по факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в Facebook родственница погибших Людмила Колисниченко-Фесенко сообщила, что в ДТП погибли члены одной семьи.

"Друзья, вчера вечером по дороге из Сум произошла ужасная авария, которая унесла жизни трех моих родственников, дяди, бабушки и дедушки. Если кто-то стал свидетелем, очень прошу, напишите мне, важна любая информация", – говорится в сообщении.

Ранее мы информировали, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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