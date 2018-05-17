В Сумах аферисты выманили у пожилой женщины 83 тысячи гривен

В Сумах 59-летняя женщина стала жертвой мошенников – аферисты обещали ей различные виды страхования и сумели выманить у нее 83 тысячи гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

"По словам заявительницы, она попалась на "крючок" якобы работников госслужб, которые, под предлогом различных видов страхования, завладели деньгами женщины, которые она перечислила на различные банковские счета, лишившись при этом 83 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Заявление о происшествии стражи порядка получили 16 мая. В полиции по данному факту открыли уголовное производство по статье "мошенничество".

Напомним, ранее прокуратура Харьковской области передала в суд обвинительное заключение относительно банды аферистов, которые выманили у пожилых людей более 500 тысяч гривен, обещая им скидки в магазинах.

Также мы писали об аферистах, обиравших желающих обменять валюту "по выгодному курсу": "Мошенники через интернет договаривались с клиентом об обмене валюты по выгодному курсу. При этом не тратили средства на оборудование пункта обмена валют, а назначали встречу прямо на улице и меняли деньги в салоне автомобиля. Однако вместо настоящих купюр подсовывать так называемую "куклу", то есть обычные бумажки. После комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о встрече с возможными аферистами, а на месте происшествия увидели, что сделка похожа на ранее описанную пострадавшими в мошенничестве".

Кроме того, стоит напомнить о предупреждении полицейских, которые рассказали, как не попасть на крючок телефонных аферистов и дали советы по выявлению мошенников.