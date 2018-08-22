В Сумах полицейский на личном Lanos сбил двух женщин-пешеходов

Сегодня, 10:20

Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу


Фото: debaty.sumy.ua

Фото: debaty.sumy.ua

В Сумах сотрудник полиции, находясь за рулем своего автомобиля Lanos, сбил 14-летнюю девочку и 29-летнюю женщину на пешеходном переходе. Об этот сообщили в пресс-службе полиции области.  

ДТП произошло 21 августа на углу улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. За рулем легковушки находился сотрудник Краснопольского отделения полиции. В результате аварии пострадали две женщины: сейчас они находятся в больнице. Одной из пострадавших врачи диагностировали закрытый перелом левой ноги и ушибы левой руки, а второй – ушибы и ссадины ног.

"По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые причинили тяжкие телесные повреждения потерпевшим), в рамках которого следователи выясняют причины и обстоятельства аварии", – добавили в полиции.

На данный момент полицейского-нарушителя задержали. Его направили на прохождение медицинского теста на наличие в крови алкоголя. Сейчас решается вопрос о задержании указанного водителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Кроме того, руководитель ГУНП в области Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования.

"В свое время мы уже увольняли этого сотрудника из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины, однако решением суда его в должности и в полиции было восстановлен. Моя принципиальная позиция – не только уволить данного работника, но и привлечь его к ответственности по всей строгости закона", – отметил руководитель полиции области.

Напомним, 19 августа в Одессе служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Ранее мы уже писали о том, что более 300 автомобилей патрульной полиции были разбиты в авариях.  Некоторые автомобили попадали в ДТП по несколько раз и всего в течение 2016-2017 годов было повреждено 951 автомобилей патрульной полиции.

 
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