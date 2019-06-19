В Сумах бордель работал под видом сауны

Открыто уголовное производство, в рамках которого были проведены обыски







В Сумах полиция пресекла деятельность борделя, который работал под видом сауны и был организован ее владельцем.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, в ходе проведения оперативных мероприятий, нацеленных на выявление притонов, правоохранители установили 40-летнего жителя областного центра, который занимался сутенерством и приспособил свой двухэтажный дом под бордель, где девушки "по вызову" предоставляли сексуальные услуги.

"Отдыхающими были постоянные клиенты и их знакомые, на заказ которых хозяин вызвал понравившихся женщин. Стоимость таких "развлечений" за час колебалась от 500 гривен до 100 долларов США", - рассказывает начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУ НП в области Валерий Строкач.

Согласно сообщению, по имеющимся оперативным материалам открыто уголовное производство, в рамках которого были проведены обыски по месту жительства подозреваемого и его дома-сауны. Правоохранители нашли и изъяли вещественные доказательства существования борделя: мобильные телефоны, деньги, банковские карты, компьютерную технику и записи.

Сейчас мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве полицейские "накрыли" несколько борделей в арендованных квартирах. Организаторами "бизнеса" оказались мать и сын.

Также в столице оперативники разоблачили шесть борделей, работавших под видом массажного салона. Деятельность притонов организовала семейная пара, услуги сексуального характера оказывали около 50 женщин.

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