Призывал нарушать перемирие на Донбассе: СБУ задержала в Сумах агитатора

СБУ разоблачила пропагандистов, которые пытались обострить ситуацию в Украине через социальные сети. Одного из таких интернет-агитаторов сотрудники спецслужбы на днях задержали в Сумах. Им оказался бывший украинский военный.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ведомства, он публиковал деструктивные материалы на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

В частности, мужчина публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения.

По результатам обысков по месту жительства отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

"Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.

В тренде В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Реклама

Кроме того, о подозрении в содействии террористической организации сообщили интернет-агитатору с Кировоградской области. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов в двух областях.

Также напомним, СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая пыталась дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама