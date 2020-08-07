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Призывал нарушать перемирие на Донбассе: СБУ задержала в Сумах агитатора

7 августа, 12:06

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Им оказался бывший украинский военный

СБУ разоблачила пропагандистов, которые пытались обострить ситуацию в Украине через социальные сети. Одного из таких интернет-агитаторов сотрудники спецслужбы на днях задержали в Сумах. Им оказался бывший украинский военный.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, он публиковал деструктивные материалы на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской социальной сети.

В частности, мужчина публично призывал участников незаконных вооруженных формирований к ведению активных боевых действий и нарушению режима тишины на линии разграничения.

По результатам обысков по месту жительства отставника правоохранители изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

"Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.

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Кроме того, о подозрении в содействии террористической организации сообщили интернет-агитатору с Кировоградской области. Житель Александрийского района администрировал сообщества в соцсетях для сбора финансовой помощи боевикам.

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила антиукраинских агитаторов в двух областях.

Также напомним, СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая пыталась дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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СБУ задержание Сумы агитаторы сепаратисты пропагандисты
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