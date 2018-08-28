В Сумах доноры крови установили национальный рекорд

Сегодня, 18:27

Ежедневно в городе кровь сдают около 30 людей


В Сумах доноры установили национальный рекорд: в городе зафиксировали наибольшее количество донаций крови в год.                             

По данным Министерства здравоохранения, в среднем по Украине показатель донаций на тысячу населения составляет около 14, а Сумах зафиксировали 190. Ежедневно тут сдают кровь 30 доноров. Кроме того, еще десять лет назад средний возраст тех, кто сдавал кровь, был 40 лет, а теперь он составляет 20-25 лет.

"Мы объявляем Сумы центром донорства. И объявляем рекорд – наибольшее количество донаций крови и ее компонентов крови на тысячу населения", – отметила представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.                                                                  

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сдал кровь для раненых военнослужащих и призвал политиков поступить так же.

Также сообщалось, что в Харькове бойцы сдали кровь для раненых военных. От каждого донора забрали по 450 граммов крови.
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