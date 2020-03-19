Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Сумах из троллейбуса с боем вытолкали "лишних" пенсионеров: появилось видео

19 марта, 09:37

Татьяна Очеретяна

Конфликт произошел из-за введенных ограничений во время карантина

В одном из троллейбусов в Сумах произошли стычки из-за введенных ограничений для общественного транспорта во время карантина в Украине. В сети появилось видео, как кондуктор и пассажиры выталкивали остальных людей из салона. Ролик инцидента опубликовали 0542.ua.

На кадрах показано, как на входе в троллейбус стоит несколько человек, но им преградили путь кондуктор и пассажиры. В конечном итоге из транспорта вытолкнули пожилых мужчину и женщину.

Реклама

В тренде
На Донбассе оживились российские оккупанты: проводят сборы корректировщиков артиллерийского огня

Напомним, согласно правилам, в маршрутных такси может одновременно находиться до 10 человек и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Автомобили могут ездить без ограничений.

После введения новых правил в Харькове произошел транспортный коллапс. Из-за того, что метро в городе закрыли, люди пытались добраться на роботу наземным транспортом и штурмом брали автобусы и трамваи. Несмотря на то, что работало максимальное количество транспорта, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне – не получилось.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсионеры карантин Сумы троллебус коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщина
В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщинаДругие регионы
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусомДругие регионы
Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)
Полные автобусы пенсионеров и люди в масках: как проходит карантин в Житомире (фото)Другие регионы
Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачи
Появились новые данные о состоянии инфицированной в Радомышле: что говорят врачиДругие регионы
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяев
В Николаеве бандиты ночью ворвались в дом и пытали хозяевДругие регионы
В Радомышле похоронили женщину, умершую от коронавируса
В Радомышле похоронили женщину, умершую от коронавирусаДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...