В Сумах из троллейбуса с боем вытолкали "лишних" пенсионеров: появилось видео

В одном из троллейбусов в Сумах произошли стычки из-за введенных ограничений для общественного транспорта во время карантина в Украине. В сети появилось видео, как кондуктор и пассажиры выталкивали остальных людей из салона. Ролик инцидента опубликовали 0542.ua.

На кадрах показано, как на входе в троллейбус стоит несколько человек, но им преградили путь кондуктор и пассажиры. В конечном итоге из транспорта вытолкнули пожилых мужчину и женщину.

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Напомним, согласно правилам, в маршрутных такси может одновременно находиться до 10 человек и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Автомобили могут ездить без ограничений.

После введения новых правил в Харькове произошел транспортный коллапс. Из-за того, что метро в городе закрыли, люди пытались добраться на роботу наземным транспортом и штурмом брали автобусы и трамваи. Несмотря на то, что работало максимальное количество транспорта, выполнить требование властей касательно 10 пассажиров в салоне – не получилось.

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