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В Сумах из-за коронавируса изолировали целую роту патрульных

5 мая, 12:33

Татьяна Власенко

COVID-19 заболел их коллега

В Суммах, где ранее коронавирусом заразилась продавец супермаркета, целую роту патрульных отправили на самоизоляцию после того, как COVID-19 подтвердили у их коллеги.

Как рассказал представитель патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, правоохранитель инфицировался после общения с человеком, у которого был подтвержден коронавирус.

"Когда появилось признаки ОРВИ, он обратился к врачу и сразу ушел на больничный. Выяснилось, что инспектор контактировал с лицом, у которого был подтвержден COVID-19. Когда ПЦР-анализ подтвердил коронавирусную инфекцию, руководство управления отправило на самоизоляцию роту, в которой работает патрульный. А это около 50 патрульных", – цитирует Сологуба "Укринформ".

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По словам Сологуба, всем патрульным уже провели ПЦР-тестирование, заражения вирусом у них не обнаружили.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Министерстве внутренних дел назвали число сотрудников полиции с подтвержденным COVID-19: уже заразились 142 правоохранителя.

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Также ранее мы писали, что вспышка коронавируса произошла среди полицейских на Волыни.

А в Житомирской области в распространении коронавируса обвинили медсестру больницы. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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