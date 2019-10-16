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В Сумах копы с поличным поймали иностранца-наркодилера: появились фото

16 октября, 13:35

Юноша учился в одном из вузов города

В Сумах полицейские задержали студента-иностранца, который продавал тяжелые наркотики.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, 21-летнего египтянина поймали, когда он пытался продать 50 граммов каннабиса другому студенту-иностранцу. Копы провели обыск в комнате дилера и нашли там еще около 150 граммов наркотиков. Кроме того, известно, что и у дилера, и у его клиента есть вид на жительство в Украине и они учатся в одном вузе.

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В отношении юноши уже открыли уголовные производства по ст. 309 УК Украины (незаконное хранение наркотических средств) и ст. 307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств). Теперь иностранцу грозит тюремное заключение.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

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