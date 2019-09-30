В Сумах легковушка врезалась в столб: пострадали двое детей

фото: Патурльная полиция

Четыре человека, среди которых двое детей, были травмированы в результате ДТП в Сумах. Об этом сообщили в пресс-центре патрульной полиции в Сумской области на странице в Facebook.

"29 сентября, около 16 часов, на улице Героев Крут произошло ДТП", — рассказали в полиции.

Отмечается, что 29-летний водитель на автомобиле Ford Fusion SE с улицы Ивана Харитоненко на улицу Героев Крут не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на электроопору.

"В результате ДТП водитель и трое пассажиров, среди которых 4- и 6-летние дети, получили телесные повреждения. Их доставили в Сумскую областную клиническую больницу", — рассказали правоохранители.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м километре трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате аварии погибли девять человек.

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