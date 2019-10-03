В Сумах "минер" прервал концерт Винника

Звонок оказался ложным. После проверки концерт артиста был продолжен

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В Сумах из-за звонка о ложном минировании был прерван концерт артиста Олега Винника.

Об этом сообщили юзеры в социальных сетях.

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После проверки оказалось, что "минирование" было ложным и концерт был продолжен.

В полицию поступил звонок о заминировании легкоатлетического манежа. Именно там должен был состояться концерт Винника.

Напомним, украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 519". Проект проходил под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в адрес певца посыпались негативные комментарии пользователей сети.

В проекте приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Ранее мы также писали, что Олег Винник объяснил свою гражданскую позицию.

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