В Сумах могут запретить передвижные цирки и аттракционы с животными

Власти рассмотрят соответствующую петицию на ближайшей сессии

Фото: Pixabay

В Сумах местная власть рассмотрит проект решения "о запрете передвижных цирков и других аттракционов с животными на территории города Сумы".

Соответствующую петицию подала жительница города Антонина Вареник.

"Развитые страны единодушно выступают против издевательства над живыми существами. Мировое сообщество призывает отказаться от использования животных в цирковых номерах. На сегодняшний день законы, запрещающие или ограничивающие привлечения животных в цирковых постановках, действуют в Австрии, Великобритании, Швеции, Австралии, Канаде, Финляндии, многих штатах США и еще в нескольких десятках стран. Почему развитые страны непременно приходят к этому решению? Дело в том, что животные, которых принято называть артистами, на самом деле проводят жизнь как заложники или рабы. Львам, слонам и тиграм приходится выполнять не присущие их дикой природе движения. А условия, в которых животные существуют в цирках, хуже, чем в любой тюрьме. Ограниченные в передвижении животные испытывают ужасные страдания, а когда выходят на арену испытывают невероятный стресс. В цирке животных часто называют друзьями. Но выходят ли на арену с друзьями, держа в руках кнут или палку с крюком? Вряд ли.

Никакие проверки не могут решить ужасную проблему. Это под силу только полному запрету использования животных в цирках.

Более того, по мнению психологов, цирк с животными создает у детей ложную картину мира, в которой взрослый должен доминировать над животными и всеми слабыми существами. Даже если это требует болезненного удара кнутом. Запретив использование животных в цирках, мы оставим позади прошлое и продолжим движение к будущему, где нет места жестокости".

Местные власти ответили на петицию женщины и сообщили, что рассмотрят проект на ближайшей сессии:

"Правовым управлением Сумского городского совета обработано нормативно-правовое регулирование на территории государства вопрос о возможностях запрета использования животных в цирках и других аттракционах с животными. Подготовлен соответствующий проект решения "О запрете передвижных цирков и других аттракционов с животными на территории города Сумы" в двух редакциях на ближайшую сессию Сумского городского совета согласно регламенту ее работы".

Также, работники цирка часто становятся жертвами животных-артистов.

Так, мы писали, как в США сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва.

Мы также рассказывали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.

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