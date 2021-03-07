В Сумах мужчина с гранатой угрожал взорвать отделение полиции

Требовал уволить одного из полицейских

В Сумах в субботу, 6 марта, мужчина по телефону угрожал подорвать городское отделение полиции №4 с помощью гранаты.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Сумской области.

Мужчина требовал отставки одного из действующих сотрудников полиции, при этом он выражался ненормативной лексикой был крайне агрессивен.

"На специальную линию 102 поступило сообщение от гражданина, который сообщил, что в его кармане находится граната, которой он планирует взорвать отделение полиции № 4", – говорится в сообщении.

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Правоохранители сразу начали розыскные действия с целью установления местонахождения человека, личные данные которого предварительно были установлены.

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В тот же день полиция установила и задержала преступника – им оказался 41-летний житель Сумского района, которого обнаружили на одной из остановок города.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области из-за неосторожного обращения с гранатой погибли двое мужчин, а женщина получила серьезные травмы.

Мы также сообщали, что в Виннице задержали ранее судимого злоумышленника, который угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома.

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