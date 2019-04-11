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В Сумах мужчина украл ящик с пожертвованиями для онкобольных детей

Сегодня, 14:56

Дерзкое ограбление произошло в местном храме


В Сумах в одном из местных храмов грабитель украл ящик с пожертвованиями для онкобольных детей.

Преступление мужчина совершил ночью. Сначала он разбил окно в храме и пробрался к церковной лавки, где и находился ящик. Но вынести деньги грабителю не удалось – его задержала полиция, приехавшая на сигнал кнопки охраны. Злоумышленником оказался 38-летний безработный.

Напомним, не так давно полиция Ровно задержала привередливого церковного грабителя. "Гастролер" из Хмельницкой области "побрезговал" мелкими деньгами, выбирая исключительно купюры крупного достоинства из ящика для пожертвований. Как выяснилось, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за уголовные преступления, совершенные на территории других областей.

Подобный случай произошел и в Харьковской области: в селе Терновая в Чугуевском районе мужчина ограбил церковь. Грабитель выбил окна в храме и вынес оттуда девять икон. После задержания он своей вины не стал отрицать. 

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Тег церковь, пожертвования, ограбление, мужчина, сумы, онкобольные

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