В Сумах мужчина умер в автомобиле патрульных – заведено дело

Обстоятельства смерти выясняют следователи ГБР

Фото: пресс-служба ГБР.

В Сумах в полицейском автомобиле умер 29-летний местный житель. За расследование инцидента взялось ГБР, сообщили в пресс-службе управления ведомства.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего жителя Сум в автомобиле патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Об инциденте ГБР сообщили в Главном управлении Нацполиции Сумской области. На данный момент по факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Все обстоятельства смерти выясняются, проводятся неотложные следственные действия.

"Производство находится на личном контроле директора теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, Владимира Тимошка", - отметили в ГБР.

Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.

Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.

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