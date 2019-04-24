В Сумах мужчина умер в автомобиле патрульных – заведено дело
Обстоятельства смерти выясняют следователи ГБР
В Сумах в полицейском автомобиле умер 29-летний местный житель. За расследование инцидента взялось ГБР, сообщили в пресс-службе управления ведомства.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, выясняют причины и обстоятельства смерти 29-летнего жителя Сум в автомобиле патрульной полиции", – говорится в сообщении.
Об инциденте ГБР сообщили в Главном управлении Нацполиции Сумской области. На данный момент по факту смерти мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий). Все обстоятельства смерти выясняются, проводятся неотложные следственные действия.
"Производство находится на личном контроле директора теруправления ГБР, расположенного в Полтаве, Владимира Тимошка", - отметили в ГБР.
Напомним, ранее в Харькове трое полицейских были уволены со службы после скандала с издевательствами над мужчиной, которое зафиксировали на камеру и выложили в социальных сетях.
Также напомним, что ранее подобный инцидент произошел и в Сумах – там двое копов избили бездомного, а видео с инцидентом появилось в сети.
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