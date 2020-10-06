В Сумах мужчина зарезал собаку на глазах у детей

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

В Сумах в районе Тепличного местный житель на глазах у людей убил домашнюю собаку. Злоумышленника уже задержали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что происшествие случилось недалеко от детской площадки, где были взрослые и дети. Мужчина порезал животное, в результате чего пес скончался.

В Сумском обществе защиты животных уточнили, что после ранения собака смогла пробежать еще 40 метров, после чего упала замертво.

Также в публикации уточнили, что мужчина неоднократно провоцировал соседей, стреляя по машинам и животным.

В полиции открыли уголовное производство. Виновнику грозит от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина расстрелял на улице пять собак. Он признался, что застрелил животных из охотничьего ружья, однако свой поступок объяснил реакцией на агрессивное поведение собак, которые якобы бросались на охранников фермы.

Кроме того, недавно в Киеве вынесли приговор мужчине, который убил собаку своего знакомого.

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