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В Сумах на День Независимости готовили провокации: СБУ задержала подозреваемого

20 августа, 13:39

Юноша планировал устроить взрывы в местах скопления людей

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала 19-летнего жителя Сум, которого подозревают в подготовке провокаций в День Независимости.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры задержали юношу, входившего в радикальную молодежную группировку. Вместе с сообщниками он планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

По месту жительства подозреваемого изъята граната Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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Фото: AFP

"Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых сооружениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта Kvartal-Fest 23 августа на территории Сумской области", – отметили в СБУ.

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, празднование Дня Независимости, по инициативе президента Владимира Зеленского, впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства. Кроме марша, в столице пройдут также благотворительный концерт, парусная регата и забег в вышиванках.

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теракт СБУ взрывы сумы диверсия

Источник: Сегодня

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