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В Сумах на глазах у жены застрелили представителя "Правого сектора" (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 октября, 00:40
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Мужчину убили рядом с его домом, когда тот вышел из автомобиля
Неизвестный застрелил активиста вечером, 27 октября/Коллаж: Сегодня
Неизвестный застрелил активиста вечером, 27 октября/Коллаж: Сегодня

В Сумах, где недавно произошло массовое отравление газом, застрелили одного из лидеров местного "Правого Сектора" Александра Иванина.

Об этом сообщил председатель Сумской организации "Правый сектор" Сергей Супрун.

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Детали убийства

"Убит Александр Иванина, активист Национально-освободительного движения "Правый сектор" Сумской области. Застрелен у подъезда собственного дома в присутствии жены", — сообщил Сергей Супрун.

Активист был 1992 года рождения/Фото: Facebook: Дмитрий Живицкий
Активист был 1992 года рождения/Фото: Facebook: Дмитрий Живицкий

По информации Суспільного, убийство произошло около 9 часов вечера.

"Саша вместе с женой Аней подъехали на машине к своему подъезду. Саня вылез из машины, полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц", — сказал глава сумской организации "Правый сектор" Сергей Супрун.

Об активисте

Александр Иванина на выборах 2020 года баллотировался в Сумской городской совет от партии "Правый сектор", однако не прошел. 27 октября во время сессии городского совета выступал об отмене решения исполкома о повышении стоимости проезда в частных маршрутках.

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