В Сумах на взятке попался проректор вуза

В Сумах правоохранители задержали проректора одного из вузов при получении неправомерной выгоды.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские выяснили, что сотрудник университета требовал у предпринимателя взятку в размере пяти тыс. долларов за передачу в аренду помещения учебного учреждения.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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Как сообщалось ранее, в Луганской области первого заместителя городского головы задержали при получении взятки.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудников таможни подозревают в вымогательстве денег за быстрое оформление в режиме "импорт" автомобилей с европейской регистрацией.

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