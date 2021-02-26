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В Сумах на заседании облсовета подрались депутаты (видео)

26 февраля, 13:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Прекратить конфликт пытались правоохранители

В Сумах депутаты областного совета устроили драку во время заседания.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале PavlovskyNews.

На записи видно, что инцидент произошел во время обсуждения одного из вопросов на повестке дня. Несколько десятков депутатов из разных фракций собрались в одной части зала.

На месте находились и правоохранители, однако успокоить чиновников и остановить драку те не смогли. При этом на видео невозможно понять, из-за чего именно начался конфликт.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе подрались депутаты облсовета. Инцидент случился во время заседания, когда некоторые депутаты блокировали трибуну.

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Кроме того, в мэрии Харькова произошла потасовка после того, как депутат Андрей Лесик отказался выступать на украинском языке и заявил, что в Украине произошел вооруженный государственный переворот.

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депутаты драка Сумы облсовет
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