Авария на предприятии случилась в 4:30

Причина аварии на предприятии неизвестна/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Сумах на заводе "Сумыхимпром" произошла утечка аммиака. Зона поражения радиусом около 5 км.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Утечка аммиака "Сумыхимпром". Зона поражения радиусом около 5 км", — сообщил Живицкий.

Почему произошла авария — пока не известно.

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Важно знать, что аммиак — бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворим в воде, взрывоопасен, токсичен. Аммиак легче воздуха, поэтому для защиты необходимо использовать укрытия, подвалы и нижние этажи домов.

Правила поведения в условиях выброса (излива) аммиака:

выходить из зараженного района необходимо перпендикулярно направлению ветра;

если нет возможности выйти из района заражения, необходимо укрыться в укрытиях, подвалах, квартирах (домах), предварительно загерметизированы окна, двери, вентиляцию (желательно тканью, смоченной в лимонной кислоте или слабом растворе уксуса или воды);

в квартире (доме) желательно пройти в ванную и включить душ на мелкое распыление (вода поглощает аммиак из воздуха), вентиляцию не включать (вытаскивает чистый воздух и затягивает загрязненный);

если слышите запах аммиака – дышать через увлажненную марлевую повязку (желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты).

Первая помощь при отравлении аммиаком:

выведите пораженного на свежий воздух;

дайте ему теплого молока с пищевой содой;

одевать ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;

при попадании в глаза — промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;

при поражении кожи — обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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