В Сумах надругались над могилой Героя Украины: вандалов ищут

Фото: ГУНП в Сумской области

В Сумах полиция разыскивает злоумышленников, которые надругались над могилой погибшего на Майдане Героя Украины Алексея Братушко.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что вечером 7 декабря неизвестные сняли государственный флаг, установленный на могиле. Мужчины попали на камеры видеонаблюдения, установленные на Аллее Героев на центральном кладбище.

"На видео видно, как двое мужчин, один из которых в красной, а второй в синий куртках, снимают флаг с древком и забирают с собой. Время совершения преступления – период с 21:15 до 21:17", – рассказали в полиции.

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Коры рассказали и приметы злоумышленников. Первый мужчина был в очках, одетый в куртку с капюшоном, с мелкой просрочкой ткани. Обут в кроссовки со светлой подошвой. На голове – шапка с полоской.

Его сообщник носит бороду. Он был одет в куртку, джинсы, черную шапку с надписью большими буквами на передней ее части. На рукавах куртки заметны эмблемы темного цвета. Белые эмблемы есть и на кроссовках.

Напомним, недавно в Вышгороде на местном кладбище вандалы осквернили могилу волонтера Евромайдана, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года.

А в Киеве неизвестный облил желтой краской памятный знак героям АТО в парке им. Рыльского в Голосеевском районе.

Также ранее в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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