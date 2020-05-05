В Сумах нашли очаг коронавируса: заразились шестеро продавцов супермаркета

Всех работников магазина, где нашли инфекцию, отправили на самоизоляцию

В Сумах, где из-за подозрения на коронавирус изолировали целую роту патрульных, заболевание подтвердили у шести человек, работников одного из городских супермаркетов.

Об этом на брифинге в областной государственной администрации сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

Болезнь обнаружили у пятерых сотрудников супермаркета по улице Петропавловской,76, где 2 мая у одной из продавщиц уже обнаружили коронавирус.

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Все заболевшие находятся дома, а работников этого магазина – все 71 человек – также отправили по домам, на самоизоляцию.

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Еще три человека обратились в скорую, у них диагностировали заболевание средней степени тяжести, они госпитализированы. Между собой не связаны.

Всего же в Сумах, по последним данным, 21 человек инфицирован COVID-19.

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Кроме того, один заболевший есть в Глухове.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Житомирской области в распространении коронавируса обвинили медсестру больницы. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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