Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Сумах от кори умерла роженица

Сегодня, 13:46

Следов кори у новорожденного врачи не обнаружили

Фото: AFP
В Сумах от кори умерла роженица //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/602/5e7/5c46025e7302b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/602/5e7/5c46025e7302b.jpg Другие регионы Следов кори у новорожденного врачи не обнаружили

В Сумах от заболевания корью умерла роженица. Об этом заявил начальник управления здравоохранения областной государственной администрации Сергей Бутенко, сообщает местная "Телекомпания СТС".

Как стало известно, на выходных женщина родила в местном роддоме на Басах. Корью она заболела во время беременности, однако пока неизвестна точная причины смерти женщины – ее установят по результатам вскрытия.

Известно, что у ребенка признаков болезни врачи не обнаружили. Медики утверждают, что риски заболевания ребенка корью пока остаются.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.​

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сумы, корь, роженица

Вы сейчас просматриваете новость " В Сумах от кори умерла роженица". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львове от кори умер маленький ребенок

Вчера, 20:14

Ребенок не был привит из-за отказа родителей

В Ровенской области от кори умерла девятилетняя девочка

18 марта, 11:53

Чаще всего заболевают корью в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской и Харьковской областях

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Организаторы Евровидения отреагировали на скандал с Maruv

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Почему люди вздрагивают во сне

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?

Зинченко установил уникальный рекорд АПЛ

Нацбанк разрешил платить зарплаты в конверте
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Стали известны последние слова Юлии Началовой перед смертью

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль