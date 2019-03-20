В Сумах от кори умерла роженица
Следов кори у новорожденного врачи не обнаружили
В Сумах от заболевания корью умерла роженица. Об этом заявил начальник управления здравоохранения областной государственной администрации Сергей Бутенко, сообщает местная "Телекомпания СТС".
Как стало известно, на выходных женщина родила в местном роддоме на Басах. Корью она заболела во время беременности, однако пока неизвестна точная причины смерти женщины – ее установят по результатам вскрытия.
Известно, что у ребенка признаков болезни врачи не обнаружили. Медики утверждают, что риски заболевания ребенка корью пока остаются.
Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.
Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.
Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.
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