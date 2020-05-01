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В Сумах поддельные антисептики продавали больницам: СБУ изьяла "товара" на 1 млн грн (фото и видео)

1 мая, 16:00

Татьяна Очеретяна

Пока копы устанавливают больницы, которые приобрели контрафакт

В Сумах злоумышленники производили и сбывали некачественные дезинфекторы под вымышленным брендом. Дезинфицирующие средства были сделаны из сомнительного сырья и без каких-либо разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как написали правоохранители, производство фальсификата организовали несколько местных предпринимателей на окраине Сум.

"Продукцию дельцы реализовывали через интернет, а также лечебным заведениям Сумской области. Во время санкционированных следственных действий по месту изготовления фальсификата правоохранители изъяли почти 600 литров готовой для реализации продукции, около 500 литров спирта неустановленного происхождения, химические соединения, пустую тару и оборудование для изготовления контрафактного антисептика", – говорится на сайте.

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Предварительная стоимость изъятой продукции и оборудования составила почти 1 миллион гривен.

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Правоохранители уже открыли уголовное производство. Сейчас полиция устанавливает больницы, которые купили контрафактный антисептик. После этого "товар" извлекут и определят сумму убытков госбюджету из-за такой покупки.

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Напомним, в Киевской области злоумышленники производили некачественные и опасные для здоровья антисептические средства и сбывали их армии ВСУ.

Кроме того, ранее в Житомирской и Киевской области служба безопасности Украины разоблачила масштабное незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств.

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