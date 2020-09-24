В Сумах "похитили" полковника ВСУ: в полиции раскрыли подробности

В Сумах ночью 24 сентября шестеро вооруженных мужчин вывезли в неизвестном направлении руководителя городского военкомата полковника Вооруженных сил Украины Юрия Полоуса.

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В социальных сетях появились сообщения о похищении военного и введении в городе плана "Перехват".

"В полицию по спецлинии 102 поступила информация, что шестеро вооруженных людей в масках проникли на территорию Сумского национального аграрного университета, предъявили вахтеру удостоверения сотрудников СБУ и спросили, где проживает командир воинской части полковник ВСУ Юрий Полоус", - говорилось в сообщениях.

После этого неизвестные в масках пришли в комнату общежития, в которой проживал полковник, и через некоторое время вывели его со связанными руками, посадили в автомобиль, а потом скрылись в неизвестном направлении.

Журналист сайта "Сегодня" обратился к полиции с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Полковник жив-здоров и уже улыбается. Похищение было легендой для военных учений", - заявил спикер полиции Сумской области Владимир Крупецких.

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Стоит напомнить, что в 2017-2018 годах, находясь в руководстве Сумского областного военного комиссариата, Юрий Полоус участвовал в операции Объединенных сил как командир поискового отделения группы "Эвакуация 200" и занимался поиском и транспортировкой тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, не так давно в Черкассах злоумышленник похитил знакомую и требовал у ее мужа выкуп: автомобиль и тысячу долларов.

Также мы сообщали, что за 2019 год в Украине зарегистрировали 517 сообщений о похищениях людей. Из них в 253 случаях правоохранители нашли подозреваемых. Примечательно, что в 66 случаях к похищениям были причастны преступные группировки.

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